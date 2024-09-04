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5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ÇKS kayıt yenilemeleri e-Devlet’ten yapılıyor

04 Eylül 2024, Çarşamba 13:00
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı’nda başladığına işaret edilerek, “ÇKS’de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024” ifadeleri kullanıldı.

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