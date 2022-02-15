Çoban sorununa çözüm aranıyor

Yaklaşık 60 milyon koyun ve keçiyle küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Türkiye’de, yetiştiriciler, asgarî ücreti aşan maaş imkânlarına rağmen çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şöyle konuştu: “Hayvancılığa ilgi var, fakat çoban sıkıntısı çok fazla. Aynı zamanda çok sayıda işsiz insanımız da var. İŞKUR tarafından her sene personel alımı oluyor, bu çok önemli bir çalışma. Fakat biz buna yüzde 25 çoban kontenjanı eklenmesini istiyoruz. Çobanlar da bu imkânlardan faydalansın, çobanlık kamuoyunda kabul görsün, saygın bir meslek haline gelsin, insanlarımız buna özendirilsin ve bunu yapsın istiyoruz. Üreticiler aslında çobanlara iyi paralar da veriyor, şu anda asgarî ücretin altında ücret alan çoban yok. Hayvan sayımızı hedeflediğimiz sayıya ulaştırma noktasında çoban olmazsa olmazımız çünkü sürülerimiz arttıkça çoban ihtiyacımız da artacaktır.” AA

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