Çocuklar geleneklerle oruca teşvik ediliyor

Gaziantep’in Araban ilçesindeilkokul çağındaki ve daha küçük yaş grubundaki çocuklar “Tekne orucu ve oruç satın alma” geleneğiyle oruç tutmaya özendiriliyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilk defa oruç tutacak miniklerin yarım gün oruç tutmaya teşvik edildiğini, öğle ezanıyla temsili olarak iftar yaptıklarını söyledi. Mutlu, şunları kaydetti: “Yarım gün tutulan oruçlar büyükleri tarafından bir ödül karşılığında satın alınıyor. Çocuklar böylece oruç tutmaya teşvik ediliyor. Maddî hediyelerle motivasyonları arttırılıyor. Ve onlara tuttukları orucun asıl mükâfatının Allah tarafından verileceği benimsetiliyor.” AA

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