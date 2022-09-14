Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Cuma gününden itibarense çöl sıcakları etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri çöl sıcaklıkları etkili olacak.

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