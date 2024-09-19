Çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu kişi, bulduğu 500 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

Zafer Mahallesi’nde yaşayan ve atık toplayarak geçimini sağlayan İdris Elsahan (30), Girne Mahallesi’ndeki çöplerden kağıt topladıktan sonra eve döndü. Evinin önünde kağıtları ayrıştıran Elsahan, bir poşet içerisinde para buldu. Elsahan, komşusu Ahmet Çelebi’den paraların polise ulaştırılması konusunda destek istedi. Çelebi ve Elsahan, Efeler Polis Merkezine gelip paraları polise teslim etti. Polis, 15 Eylül’de 500 bin lira kayıp para başvurusu yapan Dilaver Sarkın’a ulaştı. AA

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