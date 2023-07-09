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9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çorum'da sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su bastı

09 Temmuz 2023, Pazar 12:02
Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su baskını meydana geldi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, 39 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı aldıklarını bildirdi.

Ekiplerin ihbarlara hızla müdahale ettiğini belirten Aşgın, ihbar gelen noktaların tamamına ulaştıklarını, su tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AA

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