ÇŞB: 4 tapu belgesi daha e-devlet üzerinden alınabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla 4 belgenin daha e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

Vatandaşlar, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-devletten başlatabilecek. Son revizyonla, 46 işlem, tapu il müdürlüklerine gidilmeden e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, "https://webtapu.tkgm.gov.tr/" adresine e-devlet şifresiyle girerek burada tapu işlemlerini başlatıp belgelerini alabilecek. AA

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