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27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Çubuklu Çayı buz tuttu

27 Şubat 2025, Perşembe 15:16
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar indiği Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çubuklu Çayı buz tuttu.

Çaldıran'da kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede bazı dere ve göletler buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle Bezirhane Mahallesi'ndeki Çubuklu Çayı da buzla kaplandı.

Yüzeyi tamamen donan Çubuklu Çayı, dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Mehmet Şirin Tandoğan, kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Soğuklar nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirten Tandoğan, "Derelerimiz dondu. Yazın burada balık tutuyoruz ama şimdi buz nedeniyle bir şey yapamıyoruz. Gerçekten çok soğuk." dedi.

AA

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