Cumhuriyet Üniversitesi’nde işçi ücretleri % 80 zamlandı

Sağlık ve sosyal hizmet işkolunun yetkili sendikası Öz Sağlık-İş ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle üniversitede çalışan 860 sağlık işçisinin ücretleri yüzde 80 oranında arttı.

Sendikanın imzaladığı toplu sözleşme ile aylık giydirilmiş işçi ücretleri brüt 30 bin liranın üzerine çıktı. Öz Sağlık-İş Sendikası ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, 860 sağlık işçisinin ücretleri yıl içerisinde alacakları ikramiye, yıllık sosyal yardımlar ve tediyelerle birlikte aylık ortalama brüt 39 bin liraya ulaşmış oldu. Ankara - Adnan Solmaz

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