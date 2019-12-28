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Dağcılara önemli uyarılar!

28 Aralık 2019, Cumartesi 15:00
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, dağ tırmanışı yapılırken mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, yaptığı açıklamada, TDF'nin dağcılık aktivitelerinin özellikle kış döneminde arttığını belirterek, spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarındaki etkinliklerin devam ettiğini aktardı.

Dağ kayağında Türkiye şampiyonasının gelecek ay düzenleneceğini ifade eden Başar, "Türkiye Şampiyonası hazırlıklarımız var ve milli takım kamplarımız devam ediyor. Özellikle 2020 yılında yüksek irtifa tırmanışlarında TDF olarak 8 binlik dağlarda faaliyetler düzenleyeceğiz. " dedi.

Başar, federasyonun faaliyetlerine ülkenin dört bir yanından 400'ün üzerinde spor kulübünden binlerce sporcunun katıldığına işaret etti.

Yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanışların da bu faaliyetlerin içerisinde yer aldığına dikkati çeken Başar, "Tırmanış yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken şey zamanlamadır. Özellikle aralık ve ocak aylarının başı, mevsim geçişlerinin başlangıcı ile sonbahar ve ilkbahar dönemlerinin tırmanışlar açısından çok uygun zaman olduğu söylenemez." diye konuştu.

"Mutlaka eğitim alınması gerekiyor"

Başar, bu tarihlerde yapılan tırmanışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Federasyon olarak doğaya çıkan herkesi bu konuda uyarıyoruz. Mevsim geçişlerinde, yeni kar yağarken veya karın bittiği dönemlerde, aralık ve ocak aylarının başları bu iş için biraz riskli dönemler. Yine aynı şekilde nisan ve mayıs dönemleri de dağlarda karların erimeye başladığı dönemler yani çığ risklerinin arttığı, hava akımlarının çok hızlı değiştiği, sisin yoğun şekilde bastırdığı, fırtınaların aniden çıktığı dönemler. Özellikle dağcılarımızın tırmanış öncesinde hava durumunu kontrol edip, buna göre planlama yapmaları sağlıklı ve başarılı faaliyet açısından imkan doğuracaktır."

Dağlarda 12 ay boyunca tırmanış yapılabileceğini ancak mevsime dikkat etmek gerektiğini dile getiren Başar, "Özellikle doğada yaz ve bahar dönemlerindeki geçişlerde riskler artıyor. Çığ düşmesi veya hava şartlarının ani değişimi, rüzgar, fırtına ve sis ani şekilde çıkabiliyor. O yüzden dağcıların hava şartlarına uygun malzeme ve ekipmanlarla dağlara gitmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Mutlaka eğitim alınması gerektiğini aktaran Başar, "Eğitim çok önemli bir süreç. Dağlarda, eğitim alınmadan yapılan faaliyetlerde büyük riskler söz konusu oluyor. Her riski, planlayarak karşılamak gerekiyor. O yüzden eğitimleri önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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