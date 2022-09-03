Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AA

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