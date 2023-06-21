Demiryollarında 15 günde 3 çökme

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı havalar, farklı noktalarda yer alan demir yollarında hasarlara neden oldu.

Hasar gören tren raylarında çökme yaşanması, seferlerin durdurulmasını beraberinde getirdi. Demiryollarında yaşanan arızaları değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Başkanı Murat Oral, şunları kaydetti: “Çorlu tren kazasından sonra ‘küresel ısınma ve ani yağış boşalmaları var’, ‘Meteorolojik olaylarda artış yaşanıyor’ denildi. Meteoroloji yağışların demiryollarında bu kadar hasara neden olabileceğini tahmin etmiyor. Demiryolları bu yağış miktarından bile etkileniyorsa demiryollarının yapımında bir hata var demektir. Yol altyapısının standartlara uygun olup olmadığına bakmak, sel olabilecek yerlerde önlemlerin alınması gerekiyor. Örneğin drenaj hendeklerinin ve menfezlerin ihtiyacı karşılayacak yeterlikte olup olmadığını kontrol etmek şart.” Haber Merkezi

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