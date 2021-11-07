Denizi kirleten gemilere ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılından itibaren İzmit Körfezi’nde uçakla havadan, deniz yüzeyinden de deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla denetimlerini sürdürüyor.

Denizi kirleten gemi ve sanayi kuruluşlarına müdahale edilerek cezalar uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimlerin örnek olduğunu belirtti. Önem, 2006 yılından bu yana, toplamda 478 gemiye yaklaşık 51 milyon lira, bu sene ise 8 gemiye 15 milyon liralık ceza kestiklerini söyledi. İzmit - anka

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