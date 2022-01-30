Denizin dibi temizleniyor

Üsküdar Belediyesi’nce başlatılan çalışma kapsamında denizin dibindeki atıklar temizleniyor. Denizlerden çıkan atıklar ise insanı hayretler içerisinde bırakıyor.

İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Belediyesi’nce başlatılan “Deniz Dibi Temizliği Seferberliği” çalışması kapsamında dalgıçlar dipten atık çıkardı. Dalgıçlar denizaltı kameralarıyla dibi tarayarak poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıkları denizden çıkardı. Çıkarılan atıklar alanda sergilenerek, denizin dibindeki kirlilik vatandaşlara gösterildi. Denizden çıkarılan iş makinesi lastiği ve demir mazgallar dikkat çekti. Çalışmaları izleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, denizlerdeki kirliliği ülkeye göstermek istediklerini belirterek, 15 dalgıcın çıkardığı denizlerdeki atıkların insanı hayretler içerisinde bıraktığını söyledi. Denizlerin kıymeti bilinmiyor Denizlerin kıymetinin bilinmediğini dile getiren Türkmen, “Televizyonlar, telefonlar, iş makinesi lastikleri, kapılar, sandalyeler, hatta silahlar dahi çıkıyor. Yani vatandaş normalde ne kadar çöpe atılması gereken atık varsa işin kolayına kaçarak denize fırlatmış. Denizde görmek istemediğimiz ne varsa hepsi burada. Biz bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım.” ifadelerini kullandı. Denize atılan çöplerin yok olup gitmediğini vurgulayan Türkmen, camın 5 bin yıl, plastiğin bin yıl, metalin 1500 yılda doğadan yok olduğunu söyledi. Türkmen, oluşan deniz kirliliği nedeniyle balık çeşitlerinin de azaldığını dile getirdi. AA

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