Denizlerde av sezonu

1 Eylül Perşembe günü “Vira Bismillah” diyerek denize açılmayı bekleyen balıkçılar, bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi ümit ediyor.

Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerin ve denize bırakacakları ağların bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyecek. Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

Palamut bol olacak

Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki Büyük Liman’da balıkçılar, bir önceki sezon yıpranan ağlarını tamir ediyor, ilmek ilmek örerek yeniliyor. Ağustos sıcağının etkisi altında çalışmalarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor. Kolcular gemisinin kaptanı Mustafa Kolcu, sezon için son hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, “Bu sene inşallah güzel olacak. Vatandaşımız bol bol palamut, çinekop yiyecek. Hamsinin ne kadar olacağını bilmiyoruz ama bayağı bir hamsi Karadeniz’e göç etti. Bu sene bütün balıklar denizlerde mevcut. Halkımız bol bol balık yiyecek.” dedi.