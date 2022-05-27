Denizli’de hekimler iş bıraktı

Hekimler sağlıkta şiddet, düşük ücretler, malpraktis (tıbbi yanlış uygulama), kısa randevu sürelerini protesto etti.

Denizli’de devlet hastaneleri ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan hekimler, iş bıraktı. Hekim Birliği Sendikası’nın Devlet Hastanesi temsilcisi Dr. Özcan Alaca, şunları söyledi: “Savaşta, salgında, her koşulda halkımızın sağlığı için yanında olan; ülkenin çalışkan, vefakar çocukları biz hekimler artık tükendik. Hekimler, sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğruyor hatta öldürülüyoruz. Artık zulme dönen geçici görevlendirmelerin bitmesini, hekimlerin güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz” Hekimsen temsilcisi Akın Karslı, şunları söyledi: “Hekimler olarak yıllardır yalnızca oyalandık. Sorunlarımızın çoğu görmezden gelindi. Sonuçta gelecek kaygısı ve çalışma koşulları nedenleri ile yurt dışına göç eden meslektaşlarımıza tekraren ‘giderlerse gitsinler’ denildi. Bu şartlarda maalesef göç durmayacak” Denizli - anka

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