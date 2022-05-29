Denizli’de sıcaktan asfalt eridi

Denizli’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler görüldü; ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

Şehirde mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler görüldü. Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı. Haber Merkezi

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