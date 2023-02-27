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27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Deprem bölgesi için seferberlik

27 Şubat 2023, Pazartesi 02:15
Sefire-i Alem Derneği öncülüğünde 19 farklı ülkeden 50’yi aşkın öğrenci, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatılırken, deprem bölgesine gönderilmek üzere toka ve çeşitli giyecekler de dikildi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

 

Sefire-i Alem Derneği öncülüğünde 19 farklı ülkeden 50’yi aşkın öğrenci depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, dernek binasında kurulan atölyelerde sarma ve mantı hazırladı. Ürünlerin satışından elde edilen gelir Kahramanmaraş’ta kurulması planlanan konteyner mahallesinde kullanılacak. Öğrenciler tarafından ayrıca, çocuklar için oyuncak kampanyası başlatılırken, deprem bölgesine gönderilmek üzere toka ve çeşitli giyecekler de dikildi.

Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler deprem bölgesine yardım ulaştırmak için örnek bir çalışmada bulundu. Suriye, Sudan, Gana, Filistin, Cezayir, Tunus, Fas, Pakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Bangsamoro, Burkina Faso, Kenya, Somali, Endonezya, Çeçenistan ve Ukrayna’dan olmak üzere 19 faklı ülkeden 50’yi aşkın kız öğrenci, Sefire-i Alem Derneği öncülüğünde bir araya gelerek İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kermesinde satılması için sarma ve mantı hazırladı. Kermesten elde edilen gelir, kurulması planlanan konteyner mahallesinde kullanılacak.

“Gegelir deprem bölgelerinde kullanılacak”

Deprem bölgelerine destek ulaştırmak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Sefire-i Alem Derneği Başkanı Derya Şama, kurdukları atölyelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şama, “Örgü atölyemizde hazırlanan tüm ürünler deprem bölgesine gönderilecek. Bir diğer atölyemiz olan toka atölyesinde birbirinden güzel tokalar hazırlandı. Bu tokalar da depremden etkilenen çocuklarımıza hediye edilecek. Konteyner mahallesi projesine destek olmak amacıyla da öğrencilerimiz sarma ve mantı hazırlıyorlar” dedi.

“Biz nasıl destek olabiliriz diye düşündük”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimi alan Bangladeşli öğrenci Jannetul Ferdaus ise, “Türkiye Müslüman ülkelere destek olmak için çaba gösteriyor ve yaşadıkları sorunlarda yanlarında oluyor. Yaşanan depremin ardından biz nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Maddi olarak parasal destek olduk, manevi olarak da Kur’an okuyarak ve dua ederek yanlarında olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

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