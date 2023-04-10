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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Deprem bölgesine gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı

10 Nisan 2023, Pazartesi 15:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

AA

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