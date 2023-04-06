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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Deprem bölgesine sağanak yağış uyarısı!

06 Nisan 2023, Perşembe 14:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği yerlerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Kahramanmaraş, öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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