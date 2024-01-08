Depremden kurtuldular, yangında can verdiler

6 Şubat depremlerinin ardından evsiz kalan vatandaşlar bölgede hayat mücadelesi veriyor.

Hatay’da prefabrik evde 2 çocuğun yanarak ölümünün ardından ortaya çıkan dram ve ihmal yürek sızlattı. Yangın eve çekilen kaçak elektrikten çıktı. Yangından önce ailenin defalarca elektrik saati takılması için başvuru yapmasına rağmen, elektrik saatinin 2 çocuk öldükten sonra takılması ise ihmali gözler önüne serdi. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki prefabrik bir evde gece çıkan ve iki çocuğun öldüğü yangınla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar yürek sızlattı. 6 Şubat depreminden sağ kurtulan Hüzmeli Ailesi depremde yıkılan evlerinin bahçesine koydukları konteynerde yaşam mücadelesi veriyordu. Babanın uzun bir işsizlik döneminden sonra iş bulunca on gün önce çalışmak için yurt dışına çalışmak için gittiği belirtildi. Yangında Zeynep Hüzmeli’nin üç çocuğundan dört yaşındaki oğlu İsacan ve bir yaşındaki kızı Doğa vefat etti. Haber Merkezi

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