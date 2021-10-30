"Depreme hâlâ hazır değiliz"

Geçen seneki İzmir depreminin acılarının tazeliğini koruduğunu söyleyen AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, “Şehrimizin yapı stoklarının depreme dayanıklılık eksikliği hâlâ hayati bir sorundur” dedi.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, İzmir’de geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen ve 117 yurttaşın vefat ettiği depremin yıl dönümü öncesinde, şehirdeki yapı stokları konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan Ergut, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir depreminin sebep olduğu acıların hala taze olduğunu vurguladı. AKUT olarak 5 gün süren arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını, 9 insan ve 4 hayvanı canlı kurtardıklarını aktaran Ergut, bundan sonrasında ise bütün afetlere hazırlıklı olmak için kapasitelerinin artırmaya çalıştıklarını belirtti. Ergut, “Ege Depremi’nden bu yana ilimizde düzenlediğimiz birçok seminerle binlerce kişiye ulaşarak afetler konusunda toplumsal farkındalık oluşmasına katkıda bulunduk” dedi.

Başarılı bir sınav veremedik

AKUT olarak İzmir depreminden önemli dersler çıkarılması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Ramazan Ergut, şunları kaydetti: “Geçen sene yaşadığımız İzmir depremi, beklenen büyük İzmir depremi değildi. Nispeten küçük bir depremdi ve böyle bir depremde bina yıkımları ve can kayıpları, maalesef normal bir durum değildir. Kentimizin yapı stoklarının depreme dayanıklılık eksikliği hâlâ hayatî bir sorundur. Ayrıca bizim ‘Altın Saatler’ olarak adlandırdığımız depremin ilk saatleri hayatî bir öneme sahip. Geçen seneki depremde İzmirliler olarak bu konuda başarılı bir sınav veremedik maalesef. Binaları hiç hasar görmemiş insanlarımız bile panikle kendilerini sokaklara attılar ve otomobilleriyle maalesef trafiğin tamamen felç olmasına neden oldular. İzmir yakınlarındaki ekiplerimiz deprem gerçekleştiğinde İzmir’e kısa sürede ulaşırken 5 km’lik deprem alanına ulaşmaları maalesef trafikten dolayı çok daha uzun sürdü. Sadece arama kurtarmanın kendisi için değil, ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerlerine ulaşması için de hayatidir Altın Saatler. İşte tam da bu yüzden Deprem Tahliye Planları’nın son derece önemli olduğunu bir kez daha anımsatmak bizim görevimiz.”