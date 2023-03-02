"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Depremzede çocuklar için pelüş oyuncak

02 Mart 2023, Perşembe 17:00
Kahramanmaraş depremlerin ardından Adıyaman’da görev alan Meksika arama kurtarma ekibinin geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen köpeği “Proteo”dan esinlenen Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğreticiler, depremzede çocuklar için pelüş oyuncaklar hazırlıyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için oyuncak kitleri hazırlamaya karar verdi.

Enstitüdeki usta öğreticiler, Adıyaman’a gelen ve üç kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı olan Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo’dan esinlenerek pelüş oyuncaklar dikmeye başladı. Polar kumaştan kesimi yapılan oyuncak köpekler, tek tek içi pamukla doldurularak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzede çocuklara dağıtılmak üzere poşetleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

    Yunanistan'daki kazada ölü sayısı 57'ye yükseldi

    'İsrail güçleri, 26 çocuğu canlı kalkan olarak kullandı'

    ABD - California'da OHAL ilan edildi

    Deprem için bir seferberlik çağrısı daha

    AKP 28 Şubatçılara taş çıkartıyor

    Depremde bile ayrımcılığa devam

    AB “dijital ehliyete” hazırlanıyor

    Ciddi kazalara davetiye çıkarır

    'Birkaç müteahhide yıkıp sıyrılamazlar'

    'EYT yasası eksik çıktı'

    Tren kazası istifa ettirdi

    Huvvara beldesi 4 gündür İsrail ablukası altında

    AB: Deprem yeni sayfa açma fırsatı

    Hangi binaların yıkılacağı dahi biliniyormuş

    Sorumlulara dava açılabilir

    Millet İttifakı'ndan aday açıklaması: Ortak adayda uzlaştık

    202 bin öğrenci deprem bölgesinden başka illere nakledildi

    Çin'e ait 29 hava aracı ve 4 gemi Tayvan çevresinde tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helallik deyince...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey kendini dindar telakki edenler!
    Risale-i Nur'dan

    “Harap olmak için binalar yapıyorsunuz”
    Genel

    Depremde bile ayrımcılığa devam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bana helâl, sana cezâ
    Cevher İLHAN

    “Helalleşme” suiistimali…
    Genel

    AKP 28 Şubatçılara taş çıkartıyor
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (2)
    İbrahim Aktaşcı

    Bir aslan miyav dedi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.