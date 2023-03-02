Depremzede çocuklar için pelüş oyuncak

Kahramanmaraş depremlerin ardından Adıyaman’da görev alan Meksika arama kurtarma ekibinin geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen köpeği “Proteo”dan esinlenen Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğreticiler, depremzede çocuklar için pelüş oyuncaklar hazırlıyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için oyuncak kitleri hazırlamaya karar verdi. Enstitüdeki usta öğreticiler, Adıyaman’a gelen ve üç kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı olan Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo’dan esinlenerek pelüş oyuncaklar dikmeye başladı. Polar kumaştan kesimi yapılan oyuncak köpekler, tek tek içi pamukla doldurularak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzede çocuklara dağıtılmak üzere poşetleniyor. AA

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