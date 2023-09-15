Depremzede: Çocuklarımı okula yazdıramadım

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fiziksel engelli Gülten Acar’ın oturduğu akrabasına ait ev depremde yıkıldı.

Deprem sırasında ikametgahı Kadirli’de olmadığı için çadır ya da konteyner alamayan Acar, dört çocuğundan ikisini devlet korumasına vermek zorunda kalırken, iki çocuğuyla bahçede sandalye üzerinde yaşamaya çalışıyor. Çaresiz kaldığını belirten Acar, “Çadır dedim vermediler, konteyner istedim perişanım dedim. Yüzde 50 özürüm ile 4 çocuğuma bakamıyorum dedim, ikisine devlet bakıyor, bana yardımcı oluyor. İkisi şu an yanımda çocuklarımı okula yazdıramadım. Bir haftadır kanlı yaşlar döküyorum ben, perişanım, perişanım” diyerek yardım istedi. Osmaniye - Anka

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