Depremzedeler ilaç bulamıyor

KahramanMaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük can kaybı ve yıkımın yaşandığı Malatya’da depremin yaraları hâlâ sarılamadı. Birçok sorunun bulunduğu kentte ilaç sıkıntısı da yaşanıyor.

Artı Gerçek’e konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, eczanelerin ilaç bulmakta zorlandığını, eczacıların hastalarla karşı karşıya geldiğini anlattı. 25 Aralık’ta ilaç fiyatlandırmasında yapılan yüzde 25 zamla birlikte ilaç kurunun 17.55 seviyesine geldiğini belirten Sönmez, euronun 33 TL’ye dayandığına dikkat çekti ve: “Sürdürülebilir bir durum kalmadı. Bu nedenle de ilaç yoklukları yaşanıyor” dedi.Ezcacıların kendi aralarında ilaç değiş tokuşu yaptıklarını ve zaman zaman il dışından ilaç getirdiklerini belirten Sönmez, “Ne yaparsak yapalım yetemiyoruz çünkü ciddi bir salgın var. Salgının en büyük ilacı antibiyotik. Antibiyotik olmadan o hastanın tedavi olması mümkün değil. Şu sıralarda antibiyotiklerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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