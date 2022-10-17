Destek aldı, kaymak tesisi kurdu

Afyonkarahisar’da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu.

Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011’de TAGEM’e “Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi” kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Eşmen, aldığı 14 bin 115 liralık destekle manda sayısını 10’dan 18’e çıkardı, ayrıca besihanesinin yanına kaymak tesisi kurdu. Eşmen, manda sütünden kaymak ve yoğurt yaparak satışından elde ettiği parayla aile bütçesine katkı sağlıyor. Eşmen, 2011’de TAGEM’den aldığı destekten sonra manda sütü üretiminin arttığını belirtti. AA

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