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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Devegeçidi Baraj Gölü'nün doluluk oranı yüzde 65'ten 27'ye düştü

11 Eylül 2023, Pazartesi 12:09
Diyarbakır'da yaz aylarında sulamanın yanı sıra yaşanan aşırı sıcaklar ve yağış azlığının etkisiyle Devegeçidi Baraj Gölü'nün doluluk oranı yüzde 65'ten 27'ye kadar geriledi.

Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölünde tatlı su balıkçılığı yapılıyor.

Tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölde, göçmen kuşlar, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok canlı yaşıyor.

Son iki yılda yağış azlığı ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmayla zaman zaman kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'nde doluluk oranı, bu yıl kar yağışı ve ilkbahardaki yağmurlarla haziran ayında yüzde 65'i buldu.

Kentte yaz aylarında yapılan sulamanın yanı sıra sıcak hava ve yağış azlığının etkisiyle baraj gölünün doluluk oranı yüzde 27'ye düştü.

Gölde haziran ve eylül ayında çekilen görüntüler, su seviyesindeki düşüşü gözler önüne serdi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Karacadağ bölgesinden gelen suyu toplayan baraj gölünün kentte tarımsal sulama ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bölgede yaptıkları saha incelemelerinde 110 kuş türü tespit ettiklerini anlatan Kılıç, memeliler, su samurları, böcekler ve sürüngenlerin bu bölgenin değerli türleri olduğunu belirtti.

Kılıç, tarımsal sulamada kullanılan gölde su seviyesindeki düşüşün en büyük nedeninin yağış azlığı ve buharlaşma olduğunu dile getirdi.

Baraj gölündeki doluluk oranının kar ve yağmur sularıyla haziranda yüzde 65'e ulaştığını anımsatan Kılıç, şu anda ise gölün su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Burada pek çok kuş, memeli ve diğer türler var. Bunlar mecburen alanı terk etme durumunda. Kuraklık böyle yaygınlaşırsa pek çok türü maalesef bölgemizde göremeyeceğiz. Onlar bizim için resimlerdeki hatıralar olarak kalacak. Bu yüzden su çok değerli, onu korumamız lazım." diye konuştu.

Suyun toplanması gerekiyor

Kuraklığın etkilerini azaltmak için alınabilecek tedbirler olduğunu kaydeden Kılıç, suyun toplanması gerektiğini, bu nedenle baraj ve göletlerin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yağmur suları için şehir içerisinde su depolarının oluşturulması, kırsalda havza olabilecek bölgelere irili ufaklı göletlerin yapılması gerektiğini anlatan Kılıç, suyun kirletilmemesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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