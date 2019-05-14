DHKP/C'li iki kişi TBMM'ye girmeye çalışırken yakalandı

Ankara'da, TBMM'ye gelerek bir İstanbul milletvekilini ziyaret etmek istediklerini belirten 1'i kadın 2 kişi, meclis giriş kapısında yapılan kimliklerinden yapılan Genel Bilgi Tarama'sında (GBT) DHKP/C ile bağlantılı oldukları belirlenince yapılan aramada üzerlerinde bomba süsü verilmiş düzenek bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında TBMM’ye gelen biri kadın 2 kişi, iddiaya göre bir İstanbul milletvekilinin adını vererek ziyaretine geldiklerini belirtti. Meclis giriş kapısında rutin kimlik kontrolünün ardından iki kişinin kimliklerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. GBT sorgulamaları sırasında iki kişinin DHKP/C ile bağlantıları olduğu anlaşıldı. Güvenlik görevlilerinin üst araması yapmak istediği 2 kişinin direnmesi üzerine arbede yaşandı. İddiaya göre kargaşa sırasında 2 görevliyi kesici bir aletle yaralayan 2 şüpheli, müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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