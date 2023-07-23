Dicle Nehri sanayi atıkları yüzünden “siyah” akıyor

Siyah ve kimyasal madde içeren atık sular hayvanları, insanları ve tarım alanlarını tehdit ediyor.

Türkiye, Suriye ve Irak topraklarından geçen Dicle Nehri, antik çağlardan beri Mezopotamya bölgesindeki medeniyetler için hayati öneme sahip olan Dicle Nehri, şimdilerde siyah akıyor. Nehrin su kalitesini olumsuz etkileyen ve zengin biyo çeşitliliğine zarar veren sanayi atıkları, evsel atıklar ve tarımsal kirliliğin yanı sıra DİSKİ’ye ait Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan siyah ve kimyasal madde içeren atıksu da hayvanları, insanları ve tarım alanlarını tehdit ediyor. Dicle Nehri’nin kirliliğine dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer, “10 yıl öncesine kadar Dicle Nehri’nin suyu içilebilecek temizlikteydi ama maalesef gittikçe kirlendi. Kent olarak, halk olarak sahiplenemedik ve kaybettik” dedi. Haber Merkezi

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