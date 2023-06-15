Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından üst araması yapılan dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit para çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki A. P. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit para ele geçirildi. Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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