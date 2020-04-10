Diyarbakır'da 40'a yakın hasta taburcu edildi

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 5 kişi, alkışlarla evlerine gönderildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesindeki tedavileri tamamlanan anne Selahat ile kızı Eylem Dabak, Fikri ile eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık ekibi tarafından alkışlarla taburcu edildi. Taburcu edilenlerden 57 yaşındaki Fikri Köylü, yüksek ateş ve mide bulantısı sonrası hastaneye başvurduklarını anlattı. Bir haftalık tedavinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını belirten Köylü, "Sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ellerinden geldiğince bize yardımcı oldular. Her şeyimizle ilgilendiler." diye konuştu. 40'a yakın hasta taburcu edildi DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, alanında etkin geniş bir ekiple, 63 klinik ve 42 yoğun bakım yatağına sahip hastanede koronavirüse karşı mücadele ettiklerini söyledi. DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise tedavi altına aldıkları 100'ün üzerindeki hastadan 40'a yakınının taburcu edildiğini belirterek, "Hastalarımız ilk günlerde daha panikti. Günlük tedavide sadece takip yapmıyoruz. İşin bir de psikolojik boyutu var. Hastaların çoğunun düzeldiğini anlatınca onlar da biraz rahatlıyor. Hastalarla konuşup, bilgi vermek lazım." dedi. Taburcu edilenler, 14 günlük karantina süresine ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi. AA

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