Diyarbakır'da ele geçirilen 5 ton kaçak et imha edildi

Van'dan Diyarbakır'a gelen bir tırda kaçak et olduğu ihbarını değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve merkez Yenişehir Belediyesi zabıtaları ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde yaptığı kontrollerde 5 ton et ve sakatatın faturasız olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, et ve sakatatın insan sağlığına zararlı olduğunun belirlenmesi üzerine tır şoförü ve etlerin sahibine toplam 18 bin 422 lira ceza kesildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın, belediye olarak halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, sağlıksız olduğu belirlenen 5 ton kaçak et ve sakatatın imha edildiğini bildirdi. AA

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