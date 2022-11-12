Diyarbakır OSB'de patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA

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