Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli, Adana için ise çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Yağışların, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Adana'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgedeki yağışların, yüksek kesimlerde (1600 metre üzeri) yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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