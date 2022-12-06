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Doğu Anadolu beyaza büründü

06 Aralık 2022, Salı 14:33
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kış koşulları her yönüyle gözlemlenirken, Ankara'ya doğru yol alan Doğu Ekspresi ise yolcularını evlerine eşsiz manzaraların tefekkürüyle ulaştırdı.

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da kar yağışı, soğuk hava, sis ve buzlanma etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kent merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, sabah saatlerinde yer yer sis etkili olurken, yollarda da buzlanma meydana geldi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 14 santimetre ölçüldüğü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı sürücüler soğuk hava nedeniyle araçlarının camlarını örtüyle korudu.

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Yükseklerde ise kar yer yer tipiye dönüşüyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışı, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda etkili olsan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.

Sürücülerin zorlandığı yollarda polis ekipleri uyarılarda bulundu.

Soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, bazı göl ve dereler de buz tuttu.

Doğu Ekspresi ise yol güzergahında güzel görüntü oluşturdu

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı besiciler de soğuk havaya karşın koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Kars'tan hareket edip Ankara istikametine giden Doğu Ekspresi ise yol güzergahında güzel görüntü oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da da sabaha doğru başlayan kar yağışıyla köyler ve dağlar karla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu.

AA

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