Doğu Anadolu'da araçların yakıt deposu dondu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu, bazı araçların yakıt deposu dondu.

Erzurum'da gece etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava gözlemlendi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı. Soğuk nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, araç camlarında ise kırağı ve buz oluştu. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 26 santimetre ölçüldü. Kars Kars'ta da dondurucu soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle birçok sulak alan ile bazı araçların yakıt deposu dondu. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı. Ardahan Ardahan'da etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu. Ardahan Kalesi mevkisindeki kayalıklarda buz sarkıtları oluştu. Ağrı Ağrı'da dün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava gözlemlendi. Dondurucu soğukların etkili olduğu kente, Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı. Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye ve kilimlerle örttü. AA

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