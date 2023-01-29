Doğu Anadolu’da kar bereketi

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum’da geçtiğimiz sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla etkisini artıran kar yağışı sonrası kent merkezi, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı. Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü. Kars’ta kar yağışı ve sis etkili oldu. Ardahan’da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Tunceli’de de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Öte yandan Sivas’ta kar nedeniyle 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1028 yerleşim biriminin yolu kapandı. AA

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