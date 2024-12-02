Doğu Anadolu dondu

Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı’da dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum’da, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu şehirde binaların çatılarında sarkıtlar oluştu. Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars’ta ise bazı göletler dondu. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Ardahan’da da yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Tunceli’de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Ağrı’da da dondurucu soğuklar etkili oluyor. AA

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