Doğu’da beyaz rahmet sevinci

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı. Kars’ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Araç sürücüsü Hacı Yıldı kar yağışına sevindiklerini belirterek, “Bugün kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3-4 günde kar yağışı gösteriyor, inşallah bereketli kar yağar.” dedi. Ağrı’da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. AA

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