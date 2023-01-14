Doğu donuyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli’de dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Erzurum’da, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresinde buzlanma meydana geldi.

Ardahan’da da dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırn altında 14,3 ölçüldüğü Kars’ta, birçok sulak alan dondu. Sürücülerden Hacı Yıldız, kar yağmadığı için havaların soğuk gittiğini belirterek, “Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar düşüyor. Geceleri arabalarımızı zor çalıştırıyoruz. İnşallah yakın zamanda kar yağar.” dedi. Tunceli’de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. AA

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