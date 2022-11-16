Doğu Ekspresi’ne turist akını başladı

Gezginler ve turistler yol boyu manzaralar nedeniyle Doğu Ekspresi’ni tercih ediyor.

12 Aralık günü başlayacak Doğu Ekspresi seferlerinde 3 yıl önce 90 lira olan bilet ücreti 1.300 liraya çıktı. Sözcü’nün haberine göre; 12 Aralık ve sonraki günler için biletlerin çoğunluğu satıldı. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, şöyle dedi: “Kars’ta turizm yoğunluğu her yıl daha da artıyor. Turistik Doğu Ekspresi sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a geliyor. Yoğunluk geçen yıla nazaran 2 katına çıktı, bölgede büyük bir turizm heyecanı var. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aşıyor. Kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.