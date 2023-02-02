Doğu kar altında

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı’da yoğun kar etkili oldu.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar sonrası şehir beyaza büründü, cadde ve sokaklarda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle görüş mesafesi yollarda 50 metreye kadar düştü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı. Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü.

Ardahan’da ise yoğun kar etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti. Tunceli’de de dün sabah saatlerinde kar etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle vatandaşlar, buzlanan yollarda yürümekte zorluk çekti. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar ile her taraf beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 50 santimetreye ulaştı. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yeri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Yunus Uzgaç, karın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kayak tesislerimiz yağan karla can buldu. Müthiş doğal güzelliğimiz oldu, kar bizim olmazsa olmazımızdır.” dedi.

Karın etkisini sürdürdüğü Ağrı’da, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütürken, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi. Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oluyor.