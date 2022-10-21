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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Doğu ‘kar’landı

21 Ekim 2022, Cuma 19:00
Sonbaharın ilk aylarında Doğu Anadolu’da kar yağışı başladı. Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan ile Artvin arasındaki Sahara mevkisinde yoğunlaşan kar ve tipiden etkilendikeri için korunmaya çalışan sahipsiz 11 büyükbaş hayvan, Karayolları 183. Şube Şefliği bahçesine sığındı. Bu arada, Rize’de etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı’ndaki yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı. Bayburt’un yüksek rakımlı köy ve yaylalarında kar ve tipi etkili oluyor. Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı’nın üzerindeki Kılıçkaya Yaylası kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Çocuklar kartopu oynadı

Kars’ta da önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kars’ta ise, etkili olan kar’ı fırsata çeviren öğrenciler, kardan adam yapıp, kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Şehirde önceki gece saatlerinde başlayan kar dolayısıyla il merkezine bağlı birçok köy ile Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri beyaza büründü. Şehir merkezine bağlı Tekneli köyünde yağışı fırsata çeviren çocuklar, okullarının bahçesinde kardan adam yapıp kar topu oynadı. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklara öğretmenleri de eşlik etti. Öğrencilerden Musa Dalkıran, gazetecilere, “Kar yağması bizleri mutlu etti, kar topu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz, eğleniyoruz.” dedi.

AA

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