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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar uyarısı

27 Aralık 2022, Salı 11:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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