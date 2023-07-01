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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dönüş başladı

01 Temmuz 2023, Cumartesi 15:04
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenler, dönüş yoluna çıkmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.

Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bodrum'da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen tatilciler otoyola Gerede-Karadeniz bağlantı yolundan, Zonguldak-Bartın hattından gelenler ise Yeniçağa gişelerinden giriş yapıyor.

Otoyolun Gerede ve Yeniçağa gişeleri ile bölgede bulunan dinlenme tesislerinin giriş ve çıkışlarında araç hareketliliği oluştu.

Bolu Dağı Tüneli ile viyadükleri üzerinde de zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyolun Düzce geçişi İstanbul istikametinde ise Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla, Gölyaka ve Bolu Dağı 1, 2 ve 3. viyadük mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İlçeyi sahil şeridinden Zonguldak ve Sakarya'ya bağlayan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanan Kuruçeşme, Hatipköy ve Bekirdere mevkileri de olmak üzere Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul ve Ankara yönlerinde ulaşımda yoğunluk görülmüyor.

D-100 kara yolunda da trafik normal akışında ilerlerken, D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde ise sahillere gitmek isteyenler yer yer yoğunluğa neden oluyor.

Öte yandan trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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