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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

07 Haziran 2019, Cuma 01:28
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.

Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.

Otoyolun İzmit kesiminde ise, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.

Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor. 

Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. 

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.

Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.

Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti. 

AA

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