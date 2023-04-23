Dönüş yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden olurken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşanıyor.

AA

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