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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Dualar 10 yaşındaki Mahra Melin için

19 Mart 2022, Cumartesi 19:00
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Sağ bacağı diz üstünden kesilen küçük kızın babası Murat Pınar, kızının kalbinin daha önce durduğunu, yapılan müdahale ile çalıştırıldığını söyledi.

Kızının kalbinin ufak ufak atmaya başladığını belirten Pınar, "Doktorlar kızımın kalbinin daha iyi çalışması için başka ilaçlar vermeye başladı. Beyinde herhangi bir hareket yok ama yine de uyanmasını bekliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş olabilme olasılığına karşı kapsamlı tomografiye alındı. Tomografi sonucunda beyinde hala kan dolaşımının olduğu görüldü. Bu mutlu edici bir şey." dedi.

Beyindeki kan dolaşımının yeterli olup olmadığını tespit etmek için çekilen detaylı beyin filmlerinin sonuçlarının birkaç güne çıkacağını belirten Pınar, kızının beyninin ne kadar hasar aldığının o raporlarda ortaya çıkacağını dile getirdi.

Kızlarından gelecek güzel haberi beklediklerini kaydeden Pınar, "Anne ve baba olarak her gün hastanedeyiz. Bir gün annesi, bir gün ben hastanede kalıyoruz. İki çocuğumuz var, onların da çok etkilenmesini istemiyoruz ama onlar da her şeyin farkında. Akşamları eve gittiğimde 'Baba ablam iyi mi?' diye soruyor, iyi olacak oğlum diyorum. Annesini sormuş 'Ablam ölecek mi? diye sormuş. Bir şekilde konuşmalarımızı duyuyor. Oğlum ablasının durumunun çok da farkında değil ama inşallah da farkında olmadan kızım iyileşir. Güzel bir haber bekliyorum, dışarıya koşup 'Mahra uyandı' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pınar kızının kedileri çok sevdiğini, hatta oyuncak kedinin olduğunu belirterek, "Oyuncak kedi şimdi hastanede yanımızda, uyanırsa hemen yanına götüreceğiz. Bir de oyuncak köpeği vardı. Onların hepsi yanımızda." diye konuştu.

Yaşadıkları olay sonrası birçok kişinin de kendilerine ulaşarak köpeklerin saldırısı sonucu yaşadıklarını anlattığını belirten Pınar, birçok insanın da dualar ettiğini aktardı.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Mahra Melin Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

AA

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