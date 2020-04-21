'Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri' ziyaretçilerini bekliyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler, görenleri tefekküre sevkediyor.

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, bazı yüksek kesimlerde yetiştiği gözlemlenen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler göz kamaştırıyor. Merkez Kandolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan laleler, kırmızı renkleriyle göz alıcı bir güzellikte yaratılış sahnesinde sergileniyor. Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılan ters laleler, başta yöre halkı olmak üzere fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Yeniden dirilişe, haşre ve neşre sayısız delilerden biri olarak tefekkür edilen ilkbaharda ortaya çıktığı gözlemlenen arı ve kelebeklerin de 15-20 günlük ömrü olan ters lalelere konması güzel görüntülere vesile oluyor. AA

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