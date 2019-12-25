"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Duygulandıran bir hayat hikayesi...

25 Aralık 2019, Çarşamba 11:01
Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Altınkaynak, imkansızlıklar içinde olmasına rağmen kanaatkar tutumu ve yardımseverliği ile takdir topluyor.

Antalya'da doğum sırasında annesini kaybedince "anne" dediği teyzesi ve halasının yanında büyüyen, halasının oğluyla evlendirilip 4 çocuk yapan Ayşe Altınkaynak, eşinin isteği üzerine boşandıktan sonra yalnız başına yaşam mücadelesi vermeye başladı. 

Altınkaynak, zorlu geçen çocukluk ve evlilik hayatına rağmen hiç boynunu bükmedi. Besledikleri hayvanlarla ilgilenen ve 4 çocuk dünyaya getiren Altınkaynak, eşinin isteği üzerine evliliklerine son verdi.

Çocukları da Konya'ya yerleşen 52 yaşındaki kadın, boşandıktan sonra bir süre, Akseki ilçesi Bucakkışla Mahallesi'nde, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan evde babasıyla birlikte yaşadı.

6 ay önce babasını kaybeden Altınkaynak, Antalya'ya 160, Akseki'ye ise 7 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında, engebeli bir araziye kurulu mahalledeki evinde tek başına kaldı. 

Çektiği zorluklara rağmen kimseye yük olmayan, belediyenin kömür yardımını, daha çok ihtiyacı olanlara verilsin, diye reddeden 52 yaşındaki Altınkaynak'ın uzun süredir akan çatısı, komşularının kendinden habersiz Akseki Belediyesine haber vermesiyle onarıldı.

Hayatta hep şükretmesini bildi

Mahallede herkes tarafından sevilen Ayşe Altınkaynak, çok zorlu bir yaşam sürdüğünü, yağmurda, çamurda, karda yıllarca hayvanların peşinde koşturduğunu söyledi.

Evlilik hayatının da sıkıntılarla geçtiğini, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı babasını kaybedince çok üzüldüğünü aktaran Altınkaynak, yaşamın tüm zorluklarına rağmen hayata hep pozitif bakmaya çalıştığını dile getirdi.

Evin çatısı akmaya başlayınca zor duruma düştüğünü, evin içi kirlenmesin diye akıtan yerlere leğen ve tencere koyduğunu aktaran Altınkaynak, şöyle konuştu:

"Çatı onarılmasa, gidecek, kalacak başka yerim yoktu. Her zaman azla yetinmeyi bildim. Kömür vereceklerdi, odunum olduğu için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedim. Herkes yardım isterse devlet ne yapsın? Bu kadarına şükür, ben şükrediyorum. Çatım yapıldı. Haberim olmadan komşularımın ismimi yazdırması sonucu evime getirilen kömürü, her zaman ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirim. Komşularım ve akrabalarım ara sıra yardımda bulunuyor. Onları da kabul etmek istemiyorum ama çok zorluyorlar ve gönül koyuyorlar. Mahcup oluyorum. Bir şekilde hayat geçiyor. Allah devletimizden razı olsun."

Zor durumda bile başkalarını düşünüyor

Altınkaynak'ın komşusu Miyase Gülçopur ise Ayşe Altınkaynak'ı mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade etti.

Kimseye zararı olmayan ve herkesle iyi geçinen Altınkaynak'ın çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Gülçopur, şunları kaydetti:

"Bu kadın her zaman burada yaşayacak. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama buna el uzatılması gerekiyor. Buna bir el uzatana, Allah bin el uzatsın. Kendisi de çok zor durumda olmasına rağmen gözü tok. Zor durumda bile hep başkalarını düşünüyor. Kışı çıkaracak kadar odunu olduğunu belirterek kömür yardımını bile istemedi. Kömürün, ihtiyacı olana verilmesini istedi. Biz ondan habersiz kömür için başvuru yaptık."

Hayat hikayesi duygulandırıyor

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da kendilerine yardım talebinde bulunanların sorunlarıyla ilgilendiklerini bildirdi.

Gelen talepler üzerine belediyenin ilgili birimlerinin harekete geçtiğini anlatan Özkan, "Sorunların çözümü için hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz. Ayşe Altınkaynak için de komşuları yardım talebinde bulundu. Ayşe annemiz herkes tarafından sevilen biri. Çok örnek teşkil eden bir hayatı var. Genelde yardımları zorla kabul ediyormuş. Hayat hikayesi bizleri de duygulandırdı. Örnek bir insan." diye konuştu. 

AA

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Duygulandıran bir hayat hikayesi...

    Rusya, İran ve Esed'in felakete sürüklediği İdlib'de son durum?

    Suriye'de insani yardım çalışanları da tehdit altında

    Yeni asgari yarın açıklanacak

    Yeni vergi yağmuru

    Mülâkat hak gaspıdır

    ÇED raporu felâket

    Koyun projesinde dağ fare doğurdu

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    Rusya: Türkiye ile Libya konusunda anlaştk

    Libya'da Hafter güçlerinden bombalı saldırı: 4 ölü

    Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

    Fransa'da demiryolu şirketi grev sebebiyle büyük zarara uğradı

    Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük meydana geldi

    İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu

    'Çin ile ticaret anlaşması tamam'

    Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

    Suriye'de füze saldırı: 8 ölü

    AYM’den Kanal İstanbul için karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklardan AKP’liler de şikâyetçi
    Raşit YÜCEL

    Zulmün sonu
    Ahmet BATTAL

    Kast meselesinde yargı sıkışıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir sisteminde bir dâvâ adamı: Ermenekli Haydar Açıkbaş
    Süleyman KÖSMENE

    Zuhr-i âhir namazını kılmak gerekmez mi?
    Mustafa ORAL

    Buralar çok derin, çocuklar gelmeyin!
    Genel

    Mülâkat hak gaspıdır
    Faruk ÇAKIR

    Krizin çözümü nerede?
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın önüne iki yol açılmış
    Ali FERŞADOĞLU

    Tüp bebek, genetik kopyalama ve kader

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.